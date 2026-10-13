В Болгарии неизвестные подожгли 11 антенн Starlink

В Болгарии неизвестные в масках подожгли 11 антенн системы связи со спутниками Starlink. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на депутата Ивайло Мирчева.
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