Становится понятнее, что лозунг "войны до последнего украинца" выдвинут Западом и активно используется Киевом не только из соображений русофобии, но и с конкретной прикладной целью - чтобы осталось как можно меньше тех, кто смог бы защитить свою землю от охотников на нее.
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