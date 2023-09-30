Правда всплыла: США и Польша захватывают украинские земли

Становится понятнее, что лозунг "войны до последнего украинца" выдвинут Западом и активно используется Киевом не только из соображений русофобии, но и с конкретной прикладной целью - чтобы осталось как можно меньше тех, кто смог бы защитить свою землю от охотников на нее.