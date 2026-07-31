«Прямо в руки» без GPS: в зоне СВО появился новый «Горыныч»

Беспилотная логистика в зоне боевых действий перестала быть экзотикой. Пока одни спорят о тактике FPV-дронов, другие решают скучную, но жизненно важную задачу — как доставить бойцам еду, боеприпасы и медикаменты без риска для людей.
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