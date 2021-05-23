Сын крупного чиновника, сбежавший после жуткого ДТП, вышел досрочно

Закон и ПорядокПолитикаСын крупного чиновника, сбежавший после жуткого ДТП, вышел досрочноВидео: В Чувашии вышел из колонии сын главы администрации Чебоксар Олег Ладыков.Вернуться к статье64НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВМВладимир МоргуновА У НАС ВСЕГДА ОТПРЫСКИ КРУПНЫХ ЧИНУШ ИЗБЕГАЮТ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ ?? ДАЖЕ ПОСЛЕ СМЕРТИ ПОСТРАДАВШИХ ??!! ГОСУДАРСТВО ТО "ПРАВОВОЕ " !!!!Владимир НелюбинНадо просто гнать родителей с гос. службы, если их дитя совершило преступление..дабы они не могли оказывать давление на органы правопорядка..Boris JanovskyА никто и не оказывает давление на органы правопорядка, они их просто содержат.Владимир ГунченкоСволочи! Почему народ и Земля терпит эту падаль?Леший ДремучийТакая нынче в России Власть, такие "хозяева жизни" и такие у них холуи-охранители.Vladimir LioubimcevОтпустили, чтобы он снова совершал ДТП?!! Пьянствовать он, конечно, не прекратит. Несчастные...Комментировать
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