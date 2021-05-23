Закон и Порядок

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Сын крупного чиновника, сбежавший после жуткого ДТП, вышел досрочно

Сын крупного чиновника, сбежавший после жуткого ДТП, вышел досрочно

Видео: В Чувашии вышел из колонии сын главы администрации Чебоксар Олег Ладыков.

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Владимир Моргунов
А У НАС ВСЕГДА ОТПРЫСКИ КРУПНЫХ ЧИНУШ ИЗБЕГАЮТ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ ?? ДАЖЕ ПОСЛЕ СМЕРТИ ПОСТРАДАВШИХ ??!! ГОСУДАРСТВО ТО "ПРАВОВОЕ " !!!!
Владимир Нелюбин
Надо просто гнать родителей с гос. службы, если их дитя совершило преступление..дабы они не могли оказывать давление на органы правопорядка..
Boris Janovsky
А никто и не оказывает давление на органы правопорядка, они их просто содержат.
Владимир Гунченко
Сволочи! Почему народ и Земля терпит эту падаль?
Леший Дремучий
Такая нынче в России Власть, такие "хозяева жизни" и такие у них холуи-охранители.
Vladimir Lioubimcev
Отпустили, чтобы он снова совершал ДТП?!! Пьянствовать он, конечно, не прекратит. Несчастные...

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