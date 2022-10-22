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Отопительный период стартовал на территории Восточного военного округа

Отопительный период стартовал на территории Восточного военного округа

В ходе подготовки к отопительному периоду 2022 – 2023 года на территории Восточного военного округа подготовлено и проверено более 2 тысяч километров инженерных сетей, а также свыше 1100 объектов коммунального назначения.

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