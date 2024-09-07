Салехард выбирает! Важен голос каждого! Это рассказывает своему маленькому сыну Даниилу его мама Надежда Кузнецова

Важен голос каждого! Это рассказывает своему маленькому сыну Даниилу его мама Надежда Кузнецова. Сегодня они вместе пришли на избирательный участок №1008, чтобы принять участие в выборах депутатов Думы города Салехарда 8 созыва.
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