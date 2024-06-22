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В РФ предложили ввести единую субсидию 10 тысяч рублей на покупку школьной формы

В РФ предложили ввести единую субсидию 10 тысяч рублей на покупку школьной формы

Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) предложила сделать единый норматив, согласно которому многодетные семьи смогут получать субсидии на покупку школьной формы и спортивной одежды для детей, — минимум 10 тыс.

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