Медтех живет инновациями и стремлением к улучшению качества медицинской помощи

Эксперт в сфере бизнеса и медицинских технологий, директор департамента по продукту группы компаний INVITRO – о цифровизации, развитии медтеха и успешных практиках превращения стартапа в одну из ТОП-5 успешных технологических компаний России.
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