Глядишь - за умную сошла б. «Каждый раз перед выборами, когда у нас официально публиковались данные, я указывал, что с 97 года я по ипотеке квартиру купил в Испании, выплачивал там десяток лет эти проценты.
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Затулло без тени смущения признается, что будучи депутатом ГД РФ он имеет "небольшую квартирку" в недружественной нам стране!( А ведь вполне возможно, что под страхом потерять ее, может стать предателем и вполне может быть латентным диверсантом и предателем интересов народа России!((
Срочно направить в Испанию наш спецназ освобождать "небольшую" ( 90 кв.м. - конура, прямо-таки какая-то) квартирку Затулина. У меня целая домина, аж, в 60 кв.м.
Как он опять пролез в в Думу? Это же враг русских, он душит нас мигрантами.