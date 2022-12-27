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Синоптик Позднякова предупредила о резкой смене атмосферного давления в Москве

Синоптик Позднякова предупредила о резкой смене атмосферного давления в Москве

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала, что на этой неделе атмосферное давление в Москве резко понизится, что негативно скажется на метеочувствительных людях.

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