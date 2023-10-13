Аплодисменты не кончаются: в «Ленкоме» отметили 90-летие Марка Захарова

В столичном театре «Ленком» прошел торжественный вечер, посвященный 90-летию со дня рождения народного артиста СССР Марка Захарова, — его создателя и бессменного художественного руководителя на протяжении 46 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии