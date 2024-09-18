В России значительно подорожают красная рыба и икра

В Приморском крае к концу 2024 года ожидается значительное подорожание красной рыбы и икры. Причина этому – неурожайный год, о чем рассказал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ИА «Национальная служба новостей».