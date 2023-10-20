Жители Алтая просят прокуратуру спасти Мультинские озера

Люди считают, что вместо развития экологического туризма происходит уничтожение рекреационного ресурса Жители села Мульта Усть-Коксинского района Республики Алтай просят прокуратуру проверить соблюдение законодательства применительно к рекреационной деятельности на знаменитых Мультинских озерах, которые являются памятником природы регионального значения.
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