Беглов: Высокотехнологичная медицинская помощь становится все более доступной для петербуржцев

В 2024 году ее получило на 10 тысяч человек больше, чем в 2023 В 2024 году на финансирование высокотехнологичной медицинской помощи в Петербурге выделено 14,42 миллиарда рублей, что на 1,27 миллиарда больше по сравнению с 2023 годом.