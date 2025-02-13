Беглов: Высокотехнологичная медицинская помощь становится все более доступной для петербуржцев

В 2024 году ее получило на 10 тысяч человек больше, чем в 2023 В 2024 году на финансирование высокотехнологичной медицинской помощи в Петербурге выделено 14,42 миллиарда рублей, что на 1,27 миллиарда больше по сравнению с 2023 годом.
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