Стало известно, какие новогодние подарки работодатели ХМАО подготовили для своих сотрудников

Работодатели ХМАО собираются порадовать своих сотрудников подарками на Новый год. Чаще всего для этого они выбирают календари или канцелярские товары с корпоративной символикой, а также сладости, следует из исследования SuperJob.
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