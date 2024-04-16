Блеф и только: Зачем Британия грозит РФ несуществующим лазерным оружием Ирэн ОрлонскаяПредставители Великобритании из сферы обороны часто стремятся создать впечатление, будто у них имеется передовое лазерное вооружение, которое они намерены передать Украине для противодействия российским беспилотникам.