Блеф и только: Зачем Британия грозит РФ несуществующим лазерным оружием Ирэн ОрлонскаяПредставители Великобритании из сферы обороны часто стремятся создать впечатление, будто у них имеется передовое лазерное вооружение, которое они намерены передать Украине для противодействия российским беспилотникам.
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