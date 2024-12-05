В России введут обязательные проверки рыбы на гельминты до и после обработки, пишут «Известия». Минсельхоз готовит такие поправки в техрегламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции».
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