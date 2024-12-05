Авторадио
MainНовостиДискотека 80-х! С...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Авторадио

1 065 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    Сначала надо найти рыбу, а потом гельминтов в рыбе.В России введут о...
  • Eduard
    Мы даже не сомневаемся!В Польше не исклю...
  • Александр Жигилий
    Сейчас в России количество полицейских практически равно количеству милиции в СССР! Но в России 140 млн человек, а в ...Некомплект личног...

В России введут обязательные проверки рыбы на гельминты до и после обработки

В России введут обязательные проверки рыбы на гельминты до и после обработки, пишут «Известия». Минсельхоз готовит такие поправки в техрегламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НС
Наталья Середа
Сначала надо найти рыбу, а потом гельминтов в рыбе.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх