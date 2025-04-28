Регина Тодоренко готовится стать мамой в третий раз

Похоже, в семье 34-летней телеведущей и актрисы Регины Тодоренко и певца Влада Топалова грядет радостное событие – пара ожидает третьего ребенка! Слухи о беременности звезды вспыхнули с новой силой после афтепати популярного шоу «Маска».
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