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Регина Тодоренко готовится стать мамой в третий раз

Регина Тодоренко готовится стать мамой в третий раз

Похоже, в семье 34-летней телеведущей и актрисы Регины Тодоренко и певца Влада Топалова грядет радостное событие – пара ожидает третьего ребенка! Слухи о беременности звезды вспыхнули с новой силой после афтепати популярного шоу «Маска».

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