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Вечерний Новосибирск

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Новосибирск получит дополнительно 1,3 млрд рублей из областного бюджета

Новосибирск получит дополнительно 1,3 млрд рублей из областного бюджета

В ходе очередной сессии Заксобрания депутаты ободрили пакет поправок в региональный бюджет. В частности были выделены дополнительные средства на социальную поддержку и развитие муниципалитетов области и Новосибирска, а также определены средства на реализацию федеральных задач и инициатив президента России.

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