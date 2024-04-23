Новосибирск получит дополнительно 1,3 млрд рублей из областного бюджета

В ходе очередной сессии Заксобрания депутаты ободрили пакет поправок в региональный бюджет. В частности были выделены дополнительные средства на социальную поддержку и развитие муниципалитетов области и Новосибирска, а также определены средства на реализацию федеральных задач и инициатив президента России.