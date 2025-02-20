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Царьград

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Илон Маск призывает к свержению Международной космической станции. Эксперт предостерегает

Илон Маск призывает к свержению Международной космической станции. Эксперт предостерегает

Советник президента США Илон Маск предлагает готовиться к завершению работы Международной космической станции, утверждая, что она выполнила свою миссию.

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