Совладелец завода «Газэнергокомплект» в Брянской области мог быть арестован по делу о мошенничестве

Гендиректор завода «Газэнергокомплект» Андрей Прудников покинул должность в 2025 годуБывший генеральный директор и совладелец ООО «Завод нефтегазового и энергетического оборудования «Газэнергокомплект» (ГЭК) Андрей Прудников мог быть заключен под стражу.
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