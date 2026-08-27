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Новости Брянска

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Совладелец завода «Газэнергокомплект» в Брянской области мог быть арестован по делу о мошенничестве

Совладелец завода «Газэнергокомплект» в Брянской области мог быть арестован по делу о мошенничестве

Гендиректор завода «Газэнергокомплект» Андрей Прудников покинул должность в 2025 годуБывший генеральный директор и совладелец ООО «Завод нефтегазового и энергетического оборудования «Газэнергокомплект» (ГЭК) Андрей Прудников мог быть заключен под стражу.

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