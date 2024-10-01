Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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NBC: Байден обиделся на Харрис за то, что она про него забыла

NBC: Байден обиделся на Харрис за то, что она про него забыла

Американский президент Джо Байден в частных разговорах пожаловался своим соратникам на то, что его имя и достижения практически исчезли из политической повестки, а Демократическая партия «отвернулась от него».

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