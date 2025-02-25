«Газпромнефть-СМ» внедряет новые цифровые технологии в образовательную программу

«Газпромнефть – смазочные материалы» продолжает совершенствовать систему подготовки персонала. В образовательную программу интегрированы цифровые модули, которые помогают специалистам моделировать технологические процессы и работать с виртуальными копиями производственного оборудования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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