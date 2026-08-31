Минтруд подтвердил: дни отпуска сохраняются во время декрета

Минтруд сообщил, что дни ежегодного отпуска в России накапливаются во время декрета, который состоит из отпуска по беременности и родам и по уходу за ребенком.
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