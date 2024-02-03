«Нужно закрыть этот вертеп»: россияне возмущены безнравственным поведением Ларисы Гузеевой

Зрители активно критикуют вернувшуюся на экраны передачу «Давай поженимся!». Лариса Гузеева в шоу кадр передачиВзявшие себе в компанию искусственный интеллект вместо астролога Лариса Гузеева и Роза Сябитова снова соединяют одинокие сердца в программе «Давай поженимся!».
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