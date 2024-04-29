Почтовый блок с изображениями Онежского озера и Белого моря выйдет в обращение 3 мая

В день празднования 70-летнего юбилея присоединения России к Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры выходит в обращение почтовый блок с изображением петроглифов Онежского озера и Белого моря.
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