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Почтовый блок с изображениями Онежского озера и Белого моря выйдет в обращение 3 мая

Почтовый блок с изображениями Онежского озера и Белого моря выйдет в обращение 3 мая

В день празднования 70-летнего юбилея присоединения России к Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры выходит в обращение почтовый блок с изображением петроглифов Онежского озера и Белого моря.

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