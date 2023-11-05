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«Усилить позиции»: как обостряется противостояние Трампа и Байдена в рамках предвыборной гонки за пост президента США

«Усилить позиции»: как обостряется противостояние Трампа и Байдена в рамках предвыборной гонки за пост президента США

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп обвинил действующего американского президента Джо Байдена в том, что из-за неудачной политики нынешней администрации многие государства разговаривают и ведут себя с Соединёнными Штатами «как с маленькими детьми».

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