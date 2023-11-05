«Усилить позиции»: как обостряется противостояние Трампа и Байдена в рамках предвыборной гонки за пост президента США

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп обвинил действующего американского президента Джо Байдена в том, что из-за неудачной политики нынешней администрации многие государства разговаривают и ведут себя с Соединёнными Штатами «как с маленькими детьми».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии