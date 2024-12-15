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Журналист Репке: ВС РФ освобождают города Донбасса в нетронутом состоянии

Журналист Репке: ВС РФ освобождают города Донбасса в нетронутом состоянии

Немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что Вооруженные силы Украины прикладывают достаточно усилий для защиты городов в Донбассе, что позволяет российским военным брать их под контроль в почти нетронутом состоянии.

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