Журналист Репке: ВС РФ освобождают города Донбасса в нетронутом состоянии

Немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что Вооруженные силы Украины прикладывают достаточно усилий для защиты городов в Донбассе, что позволяет российским военным брать их под контроль в почти нетронутом состоянии.
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