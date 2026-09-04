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Орловские новости

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Выручка малого бизнеса через депозитные машины ВТБ выросла на 26%

Выручка малого бизнеса через депозитные машины ВТБ выросла на 26%

90% устройств для самоинкассации ВТБ установлены в регионах, остальные 10% — в Москве. Это позволяет бизнесу мгновенно зачислять наличные на счёт и не зависеть от графика отделений.

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