Военное обозрение

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Новые подробности реформы вооруженных сил

Новые подробности реформы вооруженных сил

В конце прошлого года было объявлено, что в средней перспективе министерство обороны увеличит численность вооруженных сил и усовершенствует их организационно-штатную структуру.

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