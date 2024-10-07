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Ширер про «МЮ»: «Ничья с «Виллой» – приемлемо, но что тен Хаг говорит после игры... «Мы движемся в верном направлении». Они были 13-ми перед туром, а теперь 14-е»

«Если смотреть на картину в целом, съездить к «Вилле» и не пропустить – это неплохо, приемлемо, хороший результат, учитывая их места в таблице.

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