Дегтярев о россиянах на Олимпиаде-2028 в США: «Если спортсмены получат возможность соревноваться, не вижу препятствий, чтобы не ехать»

– Следующая летняя Олимпиада пройдет в 2028 году в Лос-Анджелесе. Даже если туда допустят российских спортсменов, насколько им безопасно туда ехать, учитывая действующий на территории США «закон Родченкова» и другие возможные способы преследования наших граждан? – Ездить будем везде.