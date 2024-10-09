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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дегтярев о россиянах на Олимпиаде-2028 в США: «Если спортсмены получат возможность соревноваться, не вижу препятствий, чтобы не ехать»

– Следующая летняя Олимпиада пройдет в 2028 году в Лос-Анджелесе. Даже если туда допустят российских спортсменов, насколько им безопасно туда ехать, учитывая действующий на территории США «закон Родченкова» и другие возможные способы преследования наших граждан? – Ездить будем везде.

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