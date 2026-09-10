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ИА Регнум

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Патрушев: страны Европы не заинтересованы в мире на Украине

Патрушев: страны Европы не заинтересованы в мире на Украине

Страны Европы совсем не заинтересованы в мирном урегулировании украинского конфликта. Об этом 10 сентября сообщил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

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