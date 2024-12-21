Зеленский уволил послов, Сергея Кислицу и Евгению Филиппенко

Также уволена и постпред Украины при отделении ООН в Женеве Евгения Филипенко.Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Кислицу с должности Постоянного представителя при ООН, сообщают местные телеграм-каналы.
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