Военное обозрение

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На минувшей неделе мир отстоял всего на один шаг от мировой войны

На минувшей неделе мир отстоял всего на один шаг от мировой войны

Третьей мировой войны не будет. По крайней мере, пока. И по крайней мере, из-за украинской ракеты, которая прилетела к полякам.

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