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Закон и Порядок

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Минприроды подготовило поправки о лесоклиматических проектах в России

Минприроды подготовило поправки о лесоклиматических проектах в России

В правительство внесли поправки в Лесной кодекс, регулирующие создание лесоклиматических проектов. Они призваны увеличить способность лесов поглощать парниковые газы и помочь России стать углеродно нейтральной к 2060 годуФото: Алексей Филиппов / РИА Новости Минприроды разработало проект поправок в Лесной кодекс, регулирующий создание в России лесоклиматических проектов.

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