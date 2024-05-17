В Мордовии курьер из Московской области осужден за хищение у 80-летней пенсионерки 100 тысяч рублей

Собранные следственным отделом ОМВД России по Ромодановскому району доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении 18-летнего жителя Московской области, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.
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