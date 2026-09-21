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Регионы России

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Игрок «Урала» Скоропупов мечтает сыграть в Лиге чемпионов

Игрок «Урала» Скоропупов мечтает сыграть в Лиге чемпионов

На данный момент «Урал» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги сезона 2026/27, набрав 22 очка в 11 сыгранных матчах.

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