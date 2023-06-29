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Генменеджер «Филадельфии» Бриер заявил, что клуб не мог не выбрать Мичкова

Генменеджер «Филадельфии» Бриер заявил, что клуб не мог не выбрать Мичкова

Генеральный менеджер «Филадельфия Флайерз» Даниэль Бриер прокомментировал результаты драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года, в котором российский нападающий Матвей Мичков был выбран «лётчиками» под седьмым номером в первом раунде.

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