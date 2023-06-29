Генменеджер «Филадельфии» Бриер заявил, что клуб не мог не выбрать Мичкова

Генеральный менеджер «Филадельфия Флайерз» Даниэль Бриер прокомментировал результаты драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года, в котором российский нападающий Матвей Мичков был выбран «лётчиками» под седьмым номером в первом раунде.