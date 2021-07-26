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Власти Японии выразят протест России в связи с визитом Мишустина на Итуруп

Власти Японии выразят протест России в связи с визитом Мишустина на Итуруп

Правительство Японии выразит протест РФ в связи с визитом российского премьер-министра Михаила Мишустина на остров Итуруп.

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