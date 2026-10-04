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Причиной смерти Кашпировского стал рак желудка четвертой стадии

Причиной смерти Кашпировского стал рак желудка четвертой стадии

Известный психотерапевт и гипнотизер, собиравший миллионы зрителей у телеэкранов в конце 80-х Анатолий Кашпировского умер из-за рака желудка четвертой стадии, рассказал в интервью РИА Новости его племянник Юрий Мамаев.

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