Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Дайджест за неделю. 26 июля 2026

Дайджест за неделю. 26 июля 2026

Уходящая неделя была богатой на события. Саммит АСЕАН в Маниле сам по себе достаточно знаковое мероприятие, но на его полях ещё и произошла встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова с госсекретарём США Марко Рубио.

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