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Петербургские полицейские будут еженедельно устраивать облавы на нелегальных мигрантов

На выходных в отделы полиции доставили почти 5000 иностранцев. Полицейские будут каждую неделю проводить в Петербурге профилактические рейды для проверки мигрантов, заведений общепита и безопасности на дорогах.

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