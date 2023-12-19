Петербургские полицейские будут еженедельно устраивать облавы на нелегальных мигрантов

На выходных в отделы полиции доставили почти 5000 иностранцев. Полицейские будут каждую неделю проводить в Петербурге профилактические рейды для проверки мигрантов, заведений общепита и безопасности на дорогах.
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