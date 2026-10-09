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warontherocks

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Fornication in America: Trump’s Arch, Rome’s Emperors, and the Meaning of Victory

Fornication in America: Trump’s Arch, Rome’s Emperors, and the Meaning of Victory

In 79 A.D., Gaius Plinius Secundus, known today as Pliny the Elder, was the supreme commander of the Roman imperial fleet, permanently stationed at Misenum near Naples.

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