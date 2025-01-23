"Ъ": в Москве в 10 раз увеличат штраф за неоплату парковки для юридических лиц

В Москве в 10 раз (до 50 тыс. рублей) увеличат штраф за неоплату парковки для юридических лиц. Законопроект о такой поправке в столичный "Кодекс об административных правонарушениях" внесли депутаты из рядов "Единой России", передает "Коммерсантъ".