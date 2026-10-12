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Человек-паук провел свадьбу бывшей жены спустя две недели после развода

Человек-паук провел свадьбу бывшей жены спустя две недели после развода

Голливудский актер Тоби Магуайр, прославившийся ролью Человека-паука, стал ведущим свадебной церемонии своей бывшей жены Дженнифер Мейер .

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