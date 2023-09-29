Эволюция платформ отечественных самоходных ПТРК

Боевая машина 2П26 из комплекса 2К15 "Шмель", состоявшая на вооружении ННА ГДР. Фото Wikimedia Commons В начале шестидесятых годов на вооружение советской армии поступили первые отечественные противотанковые ракетные комплексы.
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