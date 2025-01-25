Пластиковые окна придется убрать: запрет на установку красивых окон вынесет суд, правила действуют с 25 января Ольга БезродняяВ условиях новых правовых реалий установка французских и панорамных окон в многоквартирных домах стала невозможной – ее запретили на основании того, что соседям они могут мешать.