В Бельгии подорожают пасхальные шоколадные кролики

В Бельгии ожидается, что Пасха в 2025 году станет дорогой, из-за того, что цена на тёмный шоколад выросла на 50%, проинформировала организация по защите прав потребителей Testachats, 6 апреля 2025 года «Тёмный шоколад уже некоторое время входит в тройку продуктов с самым большим ростом цен: он стоит на 38% дороже, чем год назад, на 49% дороже, чем два года назад, и на 70% дороже, чем в январе 2022 года», — заявили в Testachats.