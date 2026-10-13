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Газета.ру

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Депутат Горелкин вновь стал зампредом комитета Госдумы по информполитике

Депутат Горелкин вновь стал зампредом комитета Госдумы по информполитике

Депутаты Государственной думы девытого созыва утвердили кандидатуру парламентария Антона Горелкина на пост первого замглавы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

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